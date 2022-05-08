это зло. Разработчики криптовалюты Juno отправили $36 миллионов на несуществующий кошелёк

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JUNO — это криптовалюта в экосистеме Cosmos. Это не требующий разрешения, децентрализованный и устойчивый к цензуре способ для разработчиков, желающих эффективно запускать смарт-контракты с полной безопасностью.





Создатели криптовалюты JUNO по ошибке «сожгли» $36 млн в активах, изъятых у «криптокита» (держатель большого количества криптовалюты или трейдер со значительным капиталом, у которого достаточно активов, чтобы влиять на рынок).

Изначально разработчики планировали передать криптовалюту сообществу. Андреа Ди Микеле (Andrea Di Michele), один из разработчиков-основателей Juno Network, заявил, что для перевода конфискованных монет отправил корректный адрес кошелька, а также хеш транзакции.

Хеш необходим для соединения блоков в блокчейне, и вид хеш-функции выглядит очень похожими на адрес кошелька (по сути, код из набора символов). В итоге человек, который отвечал за перевод, по какой-то причине скопировал и вставил хеш, а не адрес кошелька, для перевода. Операция выполнилась и свыше 35 млн долл США в JUNO были сожжены мгновенно. Более того, транзакцию проверили 125 валидаторов сети и не выявили никакие несоответствия.





Однако, по заверениям Ди Микеле, разработчики уже через несколько недель смогут вернуть все средства. Так как блокчейн JUNO работает на алгоритме Proof-of-Stake (доказательство доли владения), а не на Proof-of-Work, это позволяет сообществу коллективно проголосовать за отмену транзакции. Сообщество JUNO пока относительно молодое и немногочисленное, поэтому собрать «кворум» будет реально.

«Средства поступят на правильный адрес через неделю или около того. Это плохо, но это можно решить», — сказал Ди Микеле.

29 апреля сообщество проекта официально проголосовало за конфискацию более 2,9 млн JUNO, принадлежащих «киту». По мнению криптосообщества, неизвестный смог нечестным образом завладеть криптовалютой JUNO в рамках эирдропа (от англ. «airdrop» — это распространенная в криптоиндустрии маркетинговая тактика, которая направлена на привлечение внимания к проекту за счет бесплатной раздачи его токенов или монет).

Изначально заявленный объем для изъятия оценивался 121 млн. долл. США. Но за последние дни котировки всех криптовалют значительно снизились, не стала исключением и цена JUNO. В итоге, стоимость 2,9 млн JUNO снизилась до $36 млн. Анонимный «кит» неоднократно обращался к сообществу с призывом не конфисковывать его токены. По его заверениям, разработчики Juno Network тайно продавали JUNO, чем наносили ущерб сообществу.

Позже кит пригрозил подать «судебный иск против каждого валидатора», если сообщество сожжёт или заблокирует токены, которые ранее принадлежали ему.

Мораль этой истории такова: всегда перепроверяйте адрес кошелька. Дважды. Как можно видеть, даже разработчики крупных проектов допускают ошибки в операциях с огромными суммами.