Это Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi Watch S1 Pro и Xiaomi Buds 4 Pro. Новинки крупнейшей презентации года показали прямо перед анонсом

Сегодня утром основатель, председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал новое изображение, на котором впервые вместе показаны новинки грядущей презентации компании.





Итак, Лэй Цзюнь показал:

Новое поколение раскладного смартфона Xiaomi Mix Fold 2

Умные часы Xiaomi Watch S1 Pro

Флагманскую беспроводную гарнитуру Xiaomi Buds 4 Pro

Ранее Лэй Цзюнь официально объявил, что толщина Xiaomi Mix Fold 2 в разложенном состоянии составляет всего 5,4 мм. После чего Лу Вейбинг, президент Xiaomi China, заявил: «Его можно использовать без подзарядки в течение дня». Xiaomi Mix Fold 2 будет иметь аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч и будет поддерживать 67-ваттную зарядку.





Презентация этих и других устройств ожидается уже сегодня, всего Xiaomi планирует показать или просто сразу выпустить около 30 устройств.