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Это Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi Watch S1 Pro и Xiaomi Buds 4 Pro. Новинки крупнейшей презентации года показали прямо перед анонсом

Это Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi Watch S1 Pro и Xiaomi Buds 4 Pro. Новинки крупнейшей презентации года показали прямо перед анонсом

Сегодня утром основатель, председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал новое изображение, на котором впервые вместе показаны новинки грядущей презентации компании.


Итак, Лэй Цзюнь показал:

  • Новое поколение раскладного смартфона Xiaomi Mix Fold 2

  • Умные часы Xiaomi Watch S1 Pro

  • Флагманскую беспроводную гарнитуру Xiaomi Buds 4 Pro

Ранее Лэй Цзюнь официально объявил, что толщина Xiaomi Mix Fold 2 в разложенном состоянии составляет всего 5,4 мм. После чего Лу Вейбинг, президент Xiaomi China, заявил: «Его можно использовать без подзарядки в течение дня». Xiaomi Mix Fold 2 будет иметь аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч и будет поддерживать 67-ваттную зарядку.

Это Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi Watch S1 Pro и Xiaomi Buds 4 Pro. Новинки крупнейшей презентации года показали прямо перед анонсом

Презентация этих и других устройств ожидается уже сегодня, всего Xiaomi планирует показать или просто сразу выпустить около 30 устройств.

Xiaomi
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RusNewsToday24
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