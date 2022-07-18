Это в России дефицит айтишников? США не хватает 700 тысяч специалистов в области кибербезопасности, и это называют угрозой национальной безопасности

Соединенные Штаты в настоящий момент сталкиваются с нехваткой порядка 700 тысяч специалистов в области кибербезопасности, что представляет угрозу с точки зрения национальной безопасности. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома.

«Учитывая, что приблизительно 700 тысяч вакансий в сфере кибербезопасности в настоящее время не заполнены, перед Америкой стоит вызов в области национальной безопасности, для решения которого мы должны принимать активные меры», – подчеркивается в документе.

В нем сообщается, что во вторник, 19 июля, в Белом доме намерены провести встречу представителей различных ведомств федерального правительства, на которой будут обсуждаться вопросы подготовки специалистов в сфере кибербезопасности и привлечения новых кадров.