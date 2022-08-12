«Это уже не Оруэлл»: Захарова жестко отреагировала на статью NYT об оспе обезьян на Западе

Ценности Запада сравнимы с «исчадьем ада», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала статью The New York Times о вспышке оспы обезьян в западных странах. Дипломата смутила информация о жертвах инфекции и «статистические данные» американских врачей.
«Все-таки раньше считалось, что демократия основана на свободе слова, а не на его извращении. Это уже не Оруэлл. Это какое-то исчадье ада», — отметила Захарова в личном Telegram-канале.
Ранее стало известно, что единственный в России заболевший оспой обезьян пациент покинул стены больницы в Санкт-Петербурге после решения о выписке.