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«Это уже не Оруэлл»: Захарова жестко отреагировала на статью NYT об оспе обезьян на Западе

«Это уже не Оруэлл»: Захарова жестко отреагировала на статью NYT об оспе обезьян на Западе
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ценности Запада сравнимы с «исчадьем ада», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала статью The New York Times о вспышке оспы обезьян в западных странах. Дипломата смутила информация о жертвах инфекции и «статистические данные» американских врачей.

«Все-таки раньше считалось, что демократия основана на свободе слова, а не на его извращении. Это уже не Оруэлл. Это какое-то исчадье ада», — отметила Захарова в личном Telegram-канале.

Ранее стало известно, что единственный в России заболевший оспой обезьян пациент покинул стены больницы в Санкт-Петербурге после решения о выписке.

Запад Захарова МИД оспа обезьян Россия
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