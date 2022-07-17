Это уже не Chery. Представлен большой премиальный кроссовер Cowin i-FA01 с семиместным салоном и выдвижными ручками

Бренд Cowin, ранее принадлежавший Chery, теперь является независимым. При этом Cowin продолжает сотрудничество с Chery, поэтому новый кроссовер Cowin i-FA01 построен с использованием узлов и агрегатов бывшей материнской компании.





Cowin i-FA01 выполнен в спортивной стилистике, производитель хочет привлечь внимание молодой аудитории. Автомобиль получит стильное светодиодное освещение, большую радиаторную решётку, выдвижные ручки дверей, которые присущи премиальным моделям, большую панорамную крышу, камеры кругового обзора и датчики парковки спереди и сзади.

В салоне есть светящиеся декоративные детали, трехспицевый руль и цифровая приборная панель. В центральной части торпедо находится огромный экран. Салон будет семиместным, его компоновка 2+3+2.

На выбор будут предлагаться турбированные двигатели SQRF4J16 (1,6 л) и SQRF4J20 (2,0 л) последнего поколения семейства Acteco, которые известны по моделям Chery Tiggo 8 Pro и премиальным Exeed.









Цены будут объявлены дополнительно.