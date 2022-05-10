Это уже чуть больше похоже на флагман. Samsung Galaxy Z Flip4 получит значительную прибавку к мощности зарядки

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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4, согласно имеющимся данным, получит лишь немногим более ёмкий аккумулятор, чем текущая модель. Но вот мощность зарядки, похоже, Samsung повысит ощутимо.





Если Flip3 поддерживает лишь 15-ваттную зарядку, что для флагмана очень плохо, то его преемник уже предложит зарядку мощностью 25 Вт. Это всё равно далеко от значений многих китайских смартфонов, но уже хотя бы сопоставимо с большинством аппаратов самой Samsung.

Зарядного устройства, правда, в комплекте не будет, но это уже привычно. Также источник говорит о поддержке стандарта USB PD 3.0.

Что интересно, намного более дорогой Galaxy Z Fold4 также будет поддерживать зарядку мощностью 25 Вт. И тут можно было бы выразить сожаление по этому поводу, но стоит вспомнить тесты флагманов Samsung, где сравнивалась скорость зарядки с использованием ЗУ мощностью 25 и 45 Вт, и разницы практически не было. Так что 25 Вт для флагмана Samsung в 2022 году — это норма.