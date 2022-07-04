«Это успех идеальной миссии на Луну». Миниатюрный спутник NASA Capstone самостоятельно летит на Луну

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25-килограммовый микроспутник Capstone размером с микроволновую печь успешно отделился от разгонного блока Photon и теперь самостоятельно движется к Луне.





Как сообщила пресс-служба американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), планируется, что Capstone выйдет на свою окончательную почти прямолинейную гало-орбиту 13 ноября 2022 года.

Отмечается, что последний запуск двигателя должен был разогнать дуэт Photon и Capstone до 39 400 км в час перед разделением. Теперь миниатюрному спутнику предстоит четырехмесячное путешествие, прежде чем гравитация снова приблизит его к Земле и Луне. Такая «длинная» траектория была выбрана, чтобы сэкономить топливо.





Генеральный директор Rocket Lab Питер Бек отметил:

Кажется, что нужно сказать что-то эпическое, но все… я могу сказать, что это успех идеальной миссии на Луну.

Напомним, запуск космического аппарата Capstone состоялся 28 июня с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab. Capstone должен помочь рассчитать орбиту для будущей окололунной станции Gateway.