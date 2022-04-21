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    «Это только начало»: россияне с иронией восприняли решение Латвии перейти в режим энергокризиса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Это только начало»: россияне с иронией восприняли решение Латвии перейти в режим энергокризиса

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    pixabay.com

    Россияне в Сети обсудили решение Латвии ввести режим
    энергетического кризиса по поставкам энергоносителей до конца 2022 года.

    По распоряжению правительства Латвии хранители запасов нефти
    должны начать выводить запасы из резервов, а кризисный центр по энергетике будет
    контролировать распределение квот. Кроме того, полиция должна пресекать вывоз
    нефтепродуктов за пределы страны.

    Новость об этом быстро распространилась по соцсетям, и
    пользователи бурно на нее отреагировали. Многие россияне заявили, что Латвия
    сама пришла к такому положению дел. Рига, действуя по указу США, явно
    рассчитывала хоть на какую-нибудь компенсацию, но в условиях энергетического
    кризиса никто благотворительностью заниматься не намерен.

    «Это только начало»: россияне с иронией восприняли решение Латвии перейти в режим энергокризиса
    Pixabay.com

    «Так это только начало кризиса в Европе. Евросоюзу скоро конец, готовьтесь. Желаем вам всего хорошего»;

    «Ничего-ничего! Пока “ще не вмерла” Латвия. Пускай крепятся! На крайний случай им можно нам санкций добавить, если жарко в домах будет»;

    «И это только начало! Спасибо антироссийским санкциям за счастливое и благополучное латвийское будущее. Сами же и придумали себе этот кризис на голову», — писали россияне в Сети.

    Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по
    защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций,
    многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
    Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начал введения санкций
    заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику
    России.

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