«Это только начало»: россияне с иронией восприняли решение Латвии перейти в режим энергокризиса

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Россияне в Сети обсудили решение Латвии ввести режим
энергетического кризиса по поставкам энергоносителей до конца 2022 года.
По распоряжению правительства Латвии хранители запасов нефти
должны начать выводить запасы из резервов, а кризисный центр по энергетике будет
контролировать распределение квот. Кроме того, полиция должна пресекать вывоз
нефтепродуктов за пределы страны.
Новость об этом быстро распространилась по соцсетям, и
пользователи бурно на нее отреагировали. Многие россияне заявили, что Латвия
сама пришла к такому положению дел. Рига, действуя по указу США, явно
рассчитывала хоть на какую-нибудь компенсацию, но в условиях энергетического
кризиса никто благотворительностью заниматься не намерен.
«Так это только начало кризиса в Европе. Евросоюзу скоро конец, готовьтесь. Желаем вам всего хорошего»;
«Ничего-ничего! Пока “ще не вмерла” Латвия. Пускай крепятся! На крайний случай им можно нам санкций добавить, если жарко в домах будет»;
«И это только начало! Спасибо антироссийским санкциям за счастливое и благополучное латвийское будущее. Сами же и придумали себе этот кризис на голову», — писали россияне в Сети.
Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по
защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций,
многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начал введения санкций
заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику
России.