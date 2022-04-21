«Это только начало»: россияне с иронией восприняли решение Латвии перейти в режим энергокризиса

Новость об этом быстро распространилась по соцсетям, и

пользователи бурно на нее отреагировали. Многие россияне заявили, что Латвия

сама пришла к такому положению дел. Рига, действуя по указу США, явно

рассчитывала хоть на какую-нибудь компенсацию, но в условиях энергетического

кризиса никто благотворительностью заниматься не намерен.