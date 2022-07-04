«Это становится полным безумием!»: французы разозлились из-за просьбы Зеленского об оружии

«Чем вообще занимается этот парень, кроме того, что проводит все время за экраном и что-то выпрашивает! Это становится полным безумием! Я плачу налоги, не чтобы его содержать! Сыт по горло! И пока он разглагольствует, сидя за столом, без зазрения совести посылает пушечное мясо на фронт. Он даже не пытался искать пути решения, когда это еще было возможно», — возмутился другой читатель.