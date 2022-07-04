Просьба президента Украины Владимира Зеленского к лидерам НАТО о поставках оружия разозлила жителей Франции. Об этом свидетельствуют комментарии читателей местного издания Le Figaro.
Украинский лидер, в частности, попросил современную артиллерию и финансовую поддержку в размере 5 миллиардов долларов в месяц.
«Ему нужна современная артиллерия? Наших “Цезарей” уже не хватает? Что ж, в наших музеях должно было остаться штук 75», — написал один из пользователей Сети.
«Чем вообще занимается этот парень, кроме того, что проводит все время за экраном и что-то выпрашивает! Это становится полным безумием! Я плачу налоги, не чтобы его содержать! Сыт по горло! И пока он разглагольствует, сидя за столом, без зазрения совести посылает пушечное мясо на фронт. Он даже не пытался искать пути решения, когда это еще было возможно», — возмутился другой читатель.
«Если мы хотим мира, мы не должны посылать оружие на поля сражений», — убежден еще один юзер.
ВС России продолжают выполнять задания в рамках специальной операции по защите республик Донбасса. Кампания направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.