«Это самые удобные часы, которые я когда-либо носил». Владелец найденных Google Pixel Watch наконец-то опробовал часы

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На днях кто-то случайно (или нет) забыл умные часы Google Pixel Watch в ресторане, благодаря чему мы наконец-то увидели, как выглядит устройство.





Теперь же счастливчик, чей друг и нашёл часы, решил всё-таки надеть часы. И он утверждает, что это самые удобные умные часы, которые он когда-либо носил, и что у него складывается впечатление, будто их на руке и нет вовсе.

Самое главное, это самые удобные часы, которые я когда-либо носил. Они кажутся намного тоньше, чем можно было бы предположить по габаритам. По сравнению с моими Galaxy Watch кажется, что их на руке вообще нет. И, большой плюс, заводная головка не упирается в тыльную сторону ладони, когда я сгибаю запястье назад или печатаю, что сводит меня с ума на других часах









По измерениям, часы имеют толщину 14 мм и весят 36 г. Ширина ремешка составляет 20 мм. К сожалению, найденный экземпляр находится в нерабочем состоянии, поэтому ничего о ПО сказать на данный момент нельзя. Но это должна быть уже известная нам Wear OS 3.0.

Напомним, ожидается, что Pixel Watch будут представлены в мае на Google I/O.