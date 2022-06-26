«Это пространство, в котором посетитель погружается в особую космическую атмосферу». В «ЦНИИмаш» в Королёве открылся магазин PROКосмос

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Роскосмос сообщил об открытии фирменного магазина бренда PROКосмос в «Центральном научно-исследовательском институту машиностроения» в городе Королёв. В нем можно приобрести брендированную одежду и сувениры с символикой Роскосмоса.





«И это не просто торговая точка по реализации продукции с символикой Центра управления полётами. Это пространство, в котором посетитель погружается в особую космическую атмосферу. Здесь каждая деталь интерьера, звуки, цвета и их сочетания несут в себе исключительный смысл, благодаря которому клиент сможет проникнуться осознанием величия Вселенной и почувствовать себя частью большой команды профессионалов, занимающихся освоением космоса», – так описывает Роскосмос открывшийся магазин в своем Telegram-канале.









Как отмечается, идея создания магазина PROКосмос продиктована «желанием поклонников отрасли выразить свою поддержку и лояльность к заслугам прошлого, настоящего и планам на будущее нашей страны».