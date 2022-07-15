Это первые официальные, как утверждает источник, изображения Samsung Galaxy Z Flip4

В Сеть попали первые официальные, как утверждает источник, рендеры Samsung Galaxy Z Flip4.





Изображения действительно похожи на официальные рекламный постер, причём, что интересно, название модели там не указано.

Источник говорит, что на рендерах запечатлена версия в цвете Bora Purple. С такого ракурса смартфон очень похож на Flip3, но есть ряд отличий. К примеру, чуть более крупные кнопки, а также чуть более выступающие объективы камер. Немного иначе выглядит и шарнир.

При этом, если верить ранним неофициальным рендерам, Flip4 и в целом будет очень похож на Flip3, и никаких кардинальных изменений в дизайне не будет.





Зато, согласно сертификационным данным, аккумулятор новинки должен быть ощутимо более ёмким. А новая SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 также должна поспособствовать увеличению автономности.

Анонс новинки ожидается в конце августа на мероприятии Samsung Unpacked.