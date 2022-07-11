Это первая фотография космического телескопа «Джеймс Уэбб»

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Буквально только что президент США Джо Байден представил первое нетестовое полноцветное фото космического телескопа «Джеймс Уэбб».





На представленном снимке, на получение которого у аппарата ушло меньше суток, запечатлено скопление галактик SMACS 0723, которое теперь получило название Webb’s First Deep Field. Это самое глубокое и резкое инфракрасное фото ранней Вселенной.

Тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения телескопа. Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую человек на земле держит на расстоянии вытянутой руки

Искривление по центру снимка — это не проблема оптики телескопа и не какой-либо дефект. Это явление гравитационного линзирования, обусловленное в данном случае наличием на переднем плане другого скопления галактик (на снимке его не видно), гравитационное поле которого искажает свет от SMACS 0723 и визуально приближает данное скопление. Фактически это природный телескоп космического масштаба.