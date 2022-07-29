«Это один из так называемых технологических лохотронов» — к выпуску нового «Москвича» привлекли компании с неоднозначной репутацией

Ресурс Drom.ru обнародовал эксклюзивные подробности о новом «Москвиче», который должны выпустить ещё до конца текущего года.

Источник обращает внимание на то, что на заводе «Москвич» хотят создать оригинальный электромобиль из отечественных компонентов. Для этого планируется привлечь поставщиков из Москвы и других регионов России. Они занесены в список потенциальных партнеров с пометкой «окончательное решение о локализации будет принято после уточнения масштабов производства и определения экономической эффективности».





Странно то, что в списке есть компании, которые вообще не выпускают компоненты ни для обычных легковых автомобилей, ни для электромобилей. Например, упомянутая в нем «Волтайр-про» специализируется на грузовых и сельскохозяйственных покрышках, а «Уралшина» производит цельнолитые ободы и катки для гусеничной техники. Компания «Совэлмаш» никогда не выпускала никакой продукции, которая могла бы даже в теории пригодиться «Москвичу». Более того, у нее нет никаких производственных мощностей, поэтому она в принципе не может стать партнером автозавода ни сейчас, ни в ближайшей перспективе.

В список потенциальных поставщиков попала фирма «Совэлмаш», более известная как «Мотор-колесо Дуюнова». Это один из так называемых технологических лохотронов, который собирает деньги, якобы продавая доли в предприятии, которое когда-нибудь в будущем станет что-то производить. Средства собирают под эгидой офшорной компании (фонда), никаких документов и отчётности не публикуется, вся бухгалтерия закрыта и непонятно, ведётся ли вообще.

Drom.ru

Крупноузловое производство новых «Москвичей» планируют начать на одноименном заводе (бывший «Рено Россия»). До конца декабря планируется выпустить около 600 автомобилей, включая 200 на электротяге.