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Прибывшая из Донецка в Нижегородскую область Наталья Колосова рассказала, что не держит зла на жителей Украины. Однако она выразила сожаление из-за «зомбирования» этих людей.
Беженка напомнила, с чего начался Майдан, а также рассказала о бомбежках Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины. Во время обстрелов женщина испытывала дикий страх и «чувствовала себя собакой, которую пытаются поймать». Однако до этих страшных событий Украина была прекрасной страной, отметила Наталья.
«Все в ней было, и песни в том числе. Я до сих пор их иногда вспоминаю. Я не держу зла на этих людей, просто я не понимаю, зачем их так зомбировали», — подчеркнула беженка в беседе с изданием «Политика Сегодня».
Уроженка Донецка добавила, что ее сын будет жестко наказан, если однажды крикнет «слава Украине». Все люди равны, но украинцам внушили обратное, считает Наталья Колосова.
«Нет людей ни лучше, ни хуже — все одинаковые. А в тех, кто сейчас на Украине, это взрощено специально, и этому дали корни, и дали развиться. И это очень страшно», — подытожила женщина.
Колосова приехала в Нижегородскую область с 10-летним сыном Янисом и 18-летней дочерью Илоной. Семью привезли через несколько дней после того, как украинская сторона начала массовый обстрел Донецка и прилегающих территорий 20 февраля.