Это новый самый дешёвый планшет Apple. Базовый iPad засветился на CAD-рендерах

Источник поделился реднерами нового базового планшета Apple. Точнее, это больше похоже на рендеры макета нового iPad, потому что речь идёт о рендерах CAD, но в любом случае мы можем оценить дизайн.









Как видим, кнопка Home останется, как и весьма толстые рамки. Сохранится одинарная камера, но её дополнит вспышка. Кнопка питания расположится на верхней грани. К сожалению, изображения не дают понимания, будет ли Apple продолжать использовать Lightning или же перейдёт на USB-C.

Размеры планшета составят 248,6 х 179,5 х 6,98 мм, то есть новинка будет иметь немного иные соотношения, чем текущая модель. Также ранее были данные о том, что экран нового iPad немного вырастет.