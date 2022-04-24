«Это невидимые пришельцы»: американцы посмеялись над попыткой Байдена поздороваться с пустотой

Похожий эпизод произошел с Байденом примерно неделю назад,

когда он выступал в штате Северная Каролина и рассказывал о инфраструктурной

реформе. Американский лидер, закончив речь, повернулся спиной к сцене и

протянул руку для рукопожатия, но рядом с ним никого не было. Байден ненадолго

растерялся и поспешил спуститься с трибуны.