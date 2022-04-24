«Это невидимые пришельцы»: американцы посмеялись над попыткой Байдена поздороваться с пустотой

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Американцы в социальных сетях в очередной раз высмеяли
курьезный случай, произошедший с президентом США Джо Байденом. Хозяин Белого
дома во второй раз попытался поздороваться с несуществующим собеседником.
Джо Байден, завершая выступление в Сиэтле, повернулся и
протянул руку для рукопожатия, хотя за его спиной никого не было. Американцы в
Сети принялись подшучивать над своим президентом, вспоминая случай, когда сотрудник
Белого дома в костюме пасхального кролика помог Байдену уйти от неудобного
вопроса одного из журналистов.
«Страшно узнать, кого Байден там увидел. Пасхального кролика?»;
«Администрации точно стоит поставить человека в костюме кролика позади Байдена, чтобы эти рукопожатия уже состоялись»;
«Либо это невидимые пришельцы, либо русские агенты изобрели костюм-невидимку», — писали американцы в Сети.
Похожий эпизод произошел с Байденом примерно неделю назад,
когда он выступал в штате Северная Каролина и рассказывал о инфраструктурной
реформе. Американский лидер, закончив речь, повернулся спиной к сцене и
протянул руку для рукопожатия, но рядом с ним никого не было. Байден ненадолго
растерялся и поспешил спуститься с трибуны.