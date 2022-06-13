«Это не я»: Дарья Донцова раскрыла секрет своей продуктивности

Известная российская писательница Дарья Донцова прославилась благодаря своей невероятной продуктивности, она выпускает по несколько книг в год. По словам женщины, она мало причастна к идеям своих произведений, пишет ТАСС.
Вокруг писательницы всегда ходило много слухов. Так среди поклонников были слышны разговоры о том, что якобы Донцова может пользоваться услугами наемных авторов, которые пишут романы за нее. В подобных выпадах нет ничего удивительного, ведь из-под пера Донцовой вышло около 200 книг.
Сама Донцова утверждает, что сюжеты произведений приходят к ней откуда-то свыше, она же их просто транслирует. Писательница сравнила себя с магнитофоном, который играет песни.
«Это не я. Я как в розетку включаюсь. Книги приходят сами», – рассказала Донцова.
Недавно Донцова высказалась о возможном отъезде из России. Она сообщила, что не будет бросать родную страну, которую считает второй мамой.