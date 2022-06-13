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«Это не я»: Дарья Донцова раскрыла секрет своей продуктивности

«Это не я»: Дарья Донцова раскрыла секрет своей продуктивности
Natalia Shakhanova/Global Look Press

Известная российская писательница Дарья Донцова прославилась благодаря своей невероятной продуктивности, она выпускает по несколько книг в год. По словам женщины, она мало причастна к идеям своих произведений, пишет ТАСС.

Вокруг писательницы всегда ходило много слухов. Так среди поклонников были слышны разговоры о том, что якобы Донцова может пользоваться услугами наемных авторов, которые пишут романы за нее. В подобных выпадах нет ничего удивительного, ведь из-под пера Донцовой вышло около 200 книг.

Сама Донцова утверждает, что сюжеты произведений приходят к ней откуда-то свыше, она же их просто транслирует. Писательница сравнила себя с магнитофоном, который играет песни.

«Это не я. Я как в розетку включаюсь. Книги приходят сами», – рассказала Донцова.

Недавно Донцова высказалась о возможном отъезде из России. Она сообщила, что не будет бросать родную страну, которую считает второй мамой.

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