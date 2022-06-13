«Это не я»: Дарья Донцова раскрыла секрет своей продуктивности

Вокруг писательницы всегда ходило много слухов. Так среди поклонников были слышны разговоры о том, что якобы Донцова может пользоваться услугами наемных авторов, которые пишут романы за нее. В подобных выпадах нет ничего удивительного, ведь из-под пера Донцовой вышло около 200 книг.