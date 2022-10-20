«Это не игра»: читатели Welt встали на сторону Путина

Пользователи Сети не согласились со словами немецкого эксперта Зенке Нейцеля, который заявил, что спецоперацию России следует называть «рискованной игрой Путина». Читатели немецкого издания Welt назвали ошибочным такое мнение.
«Это не игра. Путин всегда объяснял Западу свою позицию по безопасности»;«Если бы Киев соглашался на переговоры, страданий на Украине можно было бы избежать»;«Такое мнение — ошибка», — пишут читатели.
Отметим, что Россия не раз предупреждала Запад о недопустимости угроз. Однако, как подчеркнул президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам, западные страны перешли на ядерный шантаж.