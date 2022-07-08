Это не французская CMF-B. Линейка Lada на базе совершенно новой платформы сейчас активно обсуждается на АвтоВАЗе

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В пресс службе АвтоВАЗа подтвердили ранее опубликованное заявление президента компании Максима Соколова о том, что завод готовит к выпуску семейство Lada на новой платформе.

Речь о новой российской платформе и линейке моделей на ней. Контуры этого проекта обсуждаются в рамках подготовки стратегии развития российского автопрома.

АвтоВАЗ





И это не французская CMF-B, на базе которой планировали выпустить более дорогую альтернативу Lada Granta. Новую стратегию развития планируют подготовить до 1 сентября 2022 года.

Ранее Максим Соколов заявил, что завод планирует выпустить новый собственный кроссовер на базе Lada Vesta и «широкую линейку целого семейства Lada на новой платформе».

Также было объявлено о планах возобновить производство Lada Vesta в начале 2023 года.