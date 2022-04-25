Это не Apple Store. Это

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Meta (признана экстремистской организацией в РФ) – материнская компания Facebook и Instagram, осваивает новое для себя направление работы в качестве розничного оффлайнового магазина.





В понедельник Meta объявила об открытии Meta Store, который станет первой попыткой компании продать свои физические продукты, включая гарнитуру виртуальной реальности Quest 2 и устройство видеовызова Portal, непосредственно покупателям.





Для широкого круга покупателей магазин откроет свои двери 9 мая. Подобный шаг будет, в том числе, в качестве попытки познакомить потребителей с планами Meta для так называемой «метавселенной» – научно-фантастической концепции, которая предусматривает, по сути, иммерсивную версию Интернета, на которую компания потратила миллиарды долларов в прошлом году через Facebook Reality Labs.

Магазин также будет предлагать демо-версии умных очков Ray-Ban Stories, которые были разработаны с помощью Ray-Ban. Но, по разъяснениям Meta, клиенты, которые захотят их купить, будут направлены на веб-сайт Ray-Ban, чтобы сделать соответствующий заказ непосредственно из магазина.

“Meta Store поможет людям установить эту связь с тем, как наши продукты могут стать воротами в метавселенную в будущем”, – сказал глава Meta Store Мартин Гиллиард (Martin Gilliard) в своём блоге.

В отличие, скажем, от оффлайновых магазинов Apple Store, на данный момент будет существовать только один Meta Store, и он будет базироваться в кампусе компании в Берлингеме, штат Калифорния (а именно по адресу 322 Airport Boulevard).

Meta является последней крупной технологической компанией, открывшей розничный магазин для демонстрации своего оборудования. Google открыл один такой магазин в Нью-Йорке в прошлом году. Microsoft закрыла свои 83 магазина в 2020 году, но некоторых из них переформатировала в «центры опыта» и снова начала продавать некоторые свои продукты в них в 2021 году. Что говорить об Apple, которая уже много лет делает сотни своих магазинов как часть основного бизнеса.

Meta является лидером пока на небольшом, но быстро растущем рынке гарнитур VR. По оценкам исследователя рынка технологий IDC, в 2021 году было реализовано почти 11 миллионов гарнитур VR , что на 96% превышает 5,6 миллионов, проданных годом ранее. По мнению менеджера по исследованиям Джитеша Убрани (Jitesh Ubrani), гарнитура Meta Quest 2 составила 80% этих поставок в прошлом году.