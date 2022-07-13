«Это настоящая победа всей команды АвтоВАЗа». Упрощённый внедорожник Lada Niva Legend Classic’22 поступит в продажу на следующей неделе

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Компания АвтоВАЗ официально подтвердила информацию о возобновлении производства трехдверной Lada Niva Legend, о чём мы сообщали вчера утром. Также появились новые подробности.

Сначала будут выпускать упрощённые Lada Niva Legend Classic’22, которые получат гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые колесные диски, стальную защиту картера и заводскую аудиоподготовку (антенна и жгуты проводов к двум передним динамикам).





Внедорожник оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач. Он комплектуется 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 л.с. и пятиступенчатая механической коробкой переключения передач.

Возобновление производства второй модели Lada и запуск еще одной линии конвейера в текущих сложных условиях — это настоящая победа всей команды АвтоВАЗа. Уже на этой неделе в дилерские центры снова начнут поставляться доступные и самые популярные российские внедорожники Niva Legend в специальной комплектации, стоимость которой будет снижена. Компания продолжает прилагать максимум усилий по возобновлению производства всех автомобилей модельного ряда Lada, ведя активную работу с поставщиками из России и дружественных стран.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов

Модель прошлого года стоила от 818 900 рублей.