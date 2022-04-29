«Это наша земля»: лидер греческой диаспоры Мариуполя отказался покидать родину по приказу Киева

«Российские и донецкие военные нормальные. Вы сами видите, они гуманитарную помощь завозят. Разговаривают, общаются нормально, готовы помочь. Никаких притеснений нет. Диалог установлен. Мы понимаем, что с украинской стороны мы — коллаборанты. Хотя я не могу понять, как можно быть коллаборантом, оставшись на родной земле, куда переселили моих предков из Крыма 240 лет назад? Это моя земля, здесь лежит мой отец. Куда мне бежать? Надо продолжать жить, учить детей, внуков, развивать поселок и страну в целом», — сказал мужчина.