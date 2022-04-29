«Это наша земля»: лидер греческой диаспоры Мариуполя отказался покидать родину по приказу Киева

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Греческий поселок Сартана под Мариуполем постепенно возвращается к нормальной жизни после освобождения от националистов силам Народной милиции ДНР. Лидер греческой диаспоры поселка Владимир Скударь рассказал спецкору «Народных Новостей», что не собирается покидать родную землю только потому, что киевская власть беспричинно объявила местных жителей «коллаборантами».
Прямо сейчас Народная милиция ДНР активно помогает поселку, который пострадал от обстрелов, передает наш спецкор.
«Военнослужащие Народной милиции ДНР выгружают гуманитарную помощь для жителей, в частности для маленьких детей, поселка городского типа Сартана, находящегося на окраине Мариуполя. Здесь у нас продукты питания, средства гигиены, душевые принадлежности и другие предметы, которые помогут жителям Сартаны пережить это непростое время», — отметил представитель гуманитарной группы ДНР.
Как признался лидер греческой общины Сартаны Владимир Скубарь, пока не все люди в поселке хорошо понимают, что произошло. Задача руководства диаспоры — разъяснить все, что произошло, ведь после того, как нацбаты заняли территорию «Азовстали», около 7000 жителей, занятых на предприятии, потеряли работу.
Сейчас ни националистов, ни военных ВСУ в поселке нет. Киевские власти решили, что местные жители «предали» их, отвергнув националистические идеи. Однако, говорит Скубарь, у него совсем иное мнение на этот счет.
«Российские и донецкие военные нормальные. Вы сами видите, они гуманитарную помощь завозят. Разговаривают, общаются нормально, готовы помочь. Никаких притеснений нет. Диалог установлен. Мы понимаем, что с украинской стороны мы — коллаборанты. Хотя я не могу понять, как можно быть коллаборантом, оставшись на родной земле, куда переселили моих предков из Крыма 240 лет назад? Это моя земля, здесь лежит мой отец. Куда мне бежать? Надо продолжать жить, учить детей, внуков, развивать поселок и страну в целом», — сказал мужчина.
Выходцы из Сартаны, мигрировавшие в Грецию, хотели помочь оставшимся в поселке людям, но пока Афины осторожничают, продолжил лидер общины. По его словам, люди продолжат помогать друг другу, чтобы к зиме у всех была крыша над головой.
«Нам нужны медикаменты, стройматериалы. Вопрос напряжения с едой снят. Нам нужно восстанавливать разрушенные здания и сооружения своими силами. Есть люди, оставшиеся без жилья, мы не можем их бросить. В зиму люди уже должны войти с отремонтированными домами. Это очень важно для нас», — пояснил Владимир Скубарь.
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