«Это наглость!»: запрос посла Украины о поставках оружия Киева возмутил жителей Болгарии

Читатели болгарского издания Dnes раскритиковали посла Украины Виталия Москаленко, который обратился в МИД Болгарии с просьбой о поставках вооружения.
Как рассказали РИА Новости, украинский дипломат направил ноту в МИД Болгарии и указал, что Киев остро нуждается в советских гаубицах и ракетных комплексах. Москаленко добавил, что в Болгарии отремонтируют 80 украинских танков.
Пользователи Сети, комментируя новость об этом в Dnes, заявили, что запрос посла граничит с наглостью и провоцирует злость, иные посоветовали дипломату не впутывать их родину в проблемы другой страны.
«Как вообще возможно, что он на телевидении говорит о том, сколько гаубиц и ракетных комплексов у болгарской армии. Кто дал ему эту информацию? Это разве не подсудное дело?»;
«Мы уже сказали «нет» поставкам оружия для Украины»;
«Запросил нотой? Вот это наглость!»;
«Ты запросил, но есть референдум 1991 года. Прохождение оружия через границы Союза — акт войны. Нас не втягивайте, у нас и без вас проблем полно!» — писали читатели в комментариях.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.