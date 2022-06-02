«Это многое объясняет»: читатели Daily Mail высмеяли «военные совещания» Зеленского с сыном

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, узнав, что он проводит «военные совещания» с девятилетним сыном, передает РИА Новости.
Газета опубликовала интервью с супругой украинского лидера Еленой Зеленской. Она призналась, что их сын отлично осведомлен о ходе военных действий. Глава семейства убежден, что с ребенком необходимо открыто обсуждать подобные темы.
«Он все знает, дает нам военные советы. (…) Какие танки, самолеты, вертолеты нужно купить, чего нам не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», — приводят слова Зеленской британские журналисты.
Читатели материала отметили, что далеко не все темы стоит обсуждать с малолетними детьми, даже в случае, если все это происходит на самом деле. Впрочем, нашлись и те, кто высказался более категорично.
«Догадываюсь, это многое объясняет»;
«А что за советы? Не носи больше каблуки, пап, ты нас всех позоришь?»;
«Некоторые вещи нельзя никогда озвучивать публично, даже если это правда», —написали британцы.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Владимир Зеленский, рассказывая о потерях в рядах ВСУ, занизил цифры в три раза.