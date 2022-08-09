«Это ломает представление индустрии о толщине смартфонов» — толщина Xiaomi Mix Fold 2 составляет 5,4 мм

Сегодня Xiaomi официально выпустила первый рекламный ролик складного смартфона Xiaomi Mix Fold 2, который оказался лишь немного толще разъёма USB-C.

Теперь глава компании Лэй Цзюнь официально объявил, что толщина Xiaomi Mix Fold 2 в разложенном состоянии составляет всего 5,4 мм.

5,4 мм — это ломает представление индустрии о толщине смартфонво. Он использует встроенный шарнир в форме микрокапли собственной разработки Xiaomi. Xiaomi MIX Fold 2 — это невероятный прорыв.

Лэй Цзюнь

Несмотря на то, что толщина корпуса уменьшилась с 7,62 в первом поколении Xiaomi Mix Fold до всего 5,4, время работы устройства без подзарядки не должно стать меньше.

Ранее китайский инсайдер Ice Universe, сливший массу достоверной информации о разных смартфонах, первым сообщил, что толщина корпуса Xiaomi Mix Fold 2 будет менее 6 мм.

Презентация Xiaomi Mix Fold 2 состоится 11 августа.