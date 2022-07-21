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«Это лишнее»: Татьяна Буланова высказалась против черного списка артистов

«Это лишнее»: Татьяна Буланова высказалась против черного списка артистов
globallookpress/Anatoly Lomokhov

Эстрадная певица Татьяна Буланова высказалась против создания черного списка артистов, который не позволил бы им вернуться в Россию.

Как рассказала звезда для радиостанции «Говорит Москва», такие списки – уже лишнее. Жители России и так способны сделать вывод, кто есть кто. 

«Я считаю, что не нужно. Потому что, мне кажется, и так все понятно будет без списка, кто – за, кто – против. И уже люди могут делать свои выводы какие-то. Но список этот, мне кажется, это лишнее», — считает Буланова. 

Черный список предложил ввести член Общественной палаты России Александр Малькевич. Артисты из перечня не смогут рассчитывать на помощь родного государства из-за личных политических высказываний в свете спецоперации на Украине.

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RusNewsToday24
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