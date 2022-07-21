«Это лишнее»: Татьяна Буланова высказалась против черного списка артистов

Эстрадная певица Татьяна Буланова высказалась против создания черного списка артистов, который не позволил бы им вернуться в Россию.
Как рассказала звезда для радиостанции «Говорит Москва», такие списки – уже лишнее. Жители России и так способны сделать вывод, кто есть кто.
«Я считаю, что не нужно. Потому что, мне кажется, и так все понятно будет без списка, кто – за, кто – против. И уже люди могут делать свои выводы какие-то. Но список этот, мне кажется, это лишнее», — считает Буланова.
Черный список предложил ввести член Общественной палаты России Александр Малькевич. Артисты из перечня не смогут рассчитывать на помощь родного государства из-за личных политических высказываний в свете спецоперации на Украине.