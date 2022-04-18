“Это кризис, но не катастрофа”. Как российские кинотеатры выживают без голливудского кино

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Сергей Бодров — младший в фильме “Брат”

Проблему “импортозамещения” российские кинотеатры пытаются решать отечественными премьерами, спецпоказами и новым индийским кино. Spletnik сделал подборку самых интересных картин, которые в ближайшие дни можно посмотреть на больших экранах.

Бэтмен не возвращается

После начала спецоперации на Украине из России ушли Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount и Lionsgate. В результате отменили громкие премьеры “Бэтмена”, “Морбиуса” и “Доктора Стрэнджа”. Голливудский блокбастер, который остался в отечественном прокате, — “Анчартед: На картах не значится”. Фильм держится в топ-3 российского бокс-офиса уже девять недель. Также в столичных кинотеатрах можно посмотреть американский фантастический боевик “Все везде и сразу”.

Вместо громких американских премьер владельцы российских киносетей выпускают в повторный прокат культовые советские картины и классику мирового кинематографа. Также на экранах кинотеатров появляются российские, индийские и корейские премьеры. В результате сетка показа в кинотеатрах заполнена плотно, но обеспечить кассовые сборы прежнего времени — задача пока невыполнимая.

Без голливудских новинок посещаемость кинотеатров остается невысокой: в последний уикенд марта топ-20 фильмов российского проката собрали 1,3 миллиона зрителей. Для сравнения: год назад в аналогичную дату билет в кино купили три миллиона зрителей,

— сообщает “Кинопоиск“.

Новый репертуар

Это кризис, но не катастрофа — мы адаптируем кинорепертуар. Однако параллельно с этим мы ожидаем государственной поддержки и возврата привычного объема контента в российские кинотеатры,

— рассказали Spletnik в пресс-службе сети кинотеатров “Каро”.

Сеть уже ведет переговоры о закупке китайского, корейского и индийского контента.

У нас можно найти и русское, и американское, и европейское кино. Но мы нацелены на то, чтобы делать репертуар еще более разнообразным с помощью мультинационального контента,

— поясняют в пресс-службе.

Разнообразить контент в “Каро” пытаются и с помощью блогеров: киносеть проводит показы видео с YouTube в формате специальных сеансов и встреч с инфлюенсерами.

Что смотреть

Кроме новых постановок кинотеатры предлагают зрителям ретроспективу и специальные показы. Мы выбрали самые интересные фильмы, которые можно посмотреть в ближайшее время на большом экране.

Ретроспектива

С 16 по 28 апреля в кинотеатре “Иллюзион” идет ретроспектива фильмов Станислава Ростоцкого к 100-летию со дня рождения режиссера. В программу войдут такие картины, как “Земля и люди”, “Доживем до понедельника”, “А зори здесь тихие”.

В кинотеатре “Художественный” с 18 по 27 апреля проходит серия показов к юбилею Андрея Тарковского. В программу войдут картины “Солярис”, “Сталкер” и “Зеркало”.

В “Каро”, “Синема Парке” и “Формуле Кино” все еще можно посмотреть культовое кино 90-х — фильм Алексея Балабанова “Брат”.

Специальные показы

Кинотеатр “Пионер” 25 апреля устраивает спецпоказ драмы “Осло, 31 августа” 2011 года режиссера Йоакима Триера. После показа картину обсудят Егор Сенников, директор по специальным проектам “Пионера”, и Сергей Сдобнов, куратор публичной программы кинотеатра.

С 20 по 26 апреля в ЦДК покажут фильмы о легендарных российских музыкантах эпохи перемен. В программу войдут кинокартины о Егоре Летове, Юрии Шевчуке и Юрии “Хое” Клинских.

Иностранное кино

С 31 марта в российских кинотеатрах идет японская драма по рассказу Харуки Мураками “Сядь за руль моей машины” о режиссере, приехавшем в Хиросиму поставить любимую пьесу “Дядя Ваня”. Кинокартина получила “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.



Кадр из фильма “Сядь за руль моей машины”

Также в топ-20 российского бокс-офиса вошел французский детектив с Жераром Депардье “Мегрэ и таинственная девушка”. Фильм можно посмотреть в кинотеатрах сетей “Каро”, “Формула Кино” и “Синема Парк”.

С 14 апреля в “Синема Парке” и “Формуле Кино” можно посмотреть японский мультфильм “Красавица и дракон” — фэнтезийное аниме Мамору Хосоды.

Российские премьеры

По данным бокс-офиса, самыми популярными российскими премьерами стали мультфильмы “Финник” и “Мальчик-дельфин”, а также спортивная драма “Мистер Нокаут”, вышедшая в прокат 23 февраля.

21 апреля на экраны выйдет российский триллер “Стикер” о талантливом архитекторе с Иваном Стебуновым и Александром Самойленко в главных ролях.