Это как Magic UI, только для ноутбуков. Глава Honor анонсировал Magic OS

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Оболочка Magic UI уже хорошо известна пользователям смартфонов компании, и вот сейчас в Honor анонсировали аналогичную оболочку для компьютеров под управлением Windows. Она называется Magic OS, и в Китае уже замечены ноутбуки с соответствующей наклейкой на корпусе.





«Позвольте технологическому идеализму сиять на ПК и создайте собственную новую экосистему Magic OS! Возможности безграничны, следите за обновлениями!», — так охарактеризовал глава Honor Magic OS. Однако полноценной премьеры ещё не было, и непонятно, какие новшества и удобства оболочка предложит пользователям ноутбуков Honor. Как и то, насколько видоизменённым окажется интерфейс Windows. Но все подробности, судя по всему, будут раскрыты уже скоро.