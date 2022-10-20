«Это игра о храбрых парнях из России, которые борются со злом», — на разработку компьютерной игры «Спарта» о ЧВК выделено 90 млн рублей

«Институт развития интернета» (ИРИ) согласовал выделение Lipsar Studio гранта в размере 90 млн руб. на разработку компьютерной игры «Спарта» об истории частной военной компании (ЧВК), наёмники которой воюют в воображаемой африканской стране. Также гранты получат создатели игры «Поезда» (180 млн руб.) и стратегии «Денис Давыдов» о партизанах войны 1812 года (50 млн руб.).

Всего ИРИ одобрила присуждение грантов 14 проектам по разработке видеоигр, а в сумме — 177 проектам разных жанров и форматов. Организацию заинтересовал последний проект от Lipsar Studio, посвящённый деятельности российских наемников из ЧВК, так как он позволит «создать позитивный образ российских военных». Релиз игры намечен на конец 2024 года.

В ИРИ изданию подтвердили, что такие «продукты отвечают текущим реалиям». Также сослались на зарубежные проекты о наёмниках: трилогию Soldier of Fortune и Jagged Alliance от американской студии Sir-Tech. При этом в ИРИ заявили, что не занимаются популяризацией ЧВК и идеологией наёмничества, так как в игре не будет привязки к реальности: «Это игра о храбрых парнях из России, которые борются со злом в данном случае в африканской стране», — передаёт издание.



Кадр из фильма «300 спартанцев»

Название «Спарта» обусловлено тем, что позывные героев будут связаны с античной мифологией. Однако места действия будут приближены к реалиям современной войны с артиллерией, беспилотниками и «робопсами в стиле Boston Dynamics».

Первый этап разработки «Спарты» обойдётся студии в 130 млн руб., а весь бюджет игры составит порядка 200 млн руб. без учёта маркетинговых расходов. Прямых отсылок к «ЧВК Вагнера» в ней не будет, однако некоторые сценаристы проекта имеют опыт военных действий в Сирии.