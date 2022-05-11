«Это и есть момент истины»: россияне высказали свое мнение о приезде Лепса на Донбасс

«Молодец Лепс! Спасибо ему»;

«Просто до слез. Гордость за невероятно сильного и честного человека! Не просто не уехал из страны, а поехал поддержать наших ребят»;

«Никогда в нем не сомневалась»;

«Настоящий патриот своей страны! Молодец! Будет у нас, любых денег не пожалею и схожу»;

«Отличный певец, и как оказалось мужик отличный! Молодец!!!»;