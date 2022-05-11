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    «Это и есть момент истины»: россияне высказали свое мнение о приезде Лепса на Донбасс

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Это и есть момент истины»: россияне высказали свое мнение о приезде Лепса на Донбасс

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    Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

    Известный российский певец Григорий Лепс прибыл в Донбасс с целью поддержать участников спецоперации на Украине. Поступок артиста поддержали многие россияне, люди отметили, что музыкант — настоящий патриот, который помогает своим творчеством поддержать военных.

    Отмечается, что певец планирует выступить перед ранеными военнослужащими и детьми, а также преподнести им подарки и помочь материально.

    «Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечем их от этих тяжелых будней», – рассказал Лепс, добавив, что зайдет в госпитали, чтобы проведать раненых бойцов и детей, пожелать им счастья и подарить пластинки.

    Агентство «Москва» / Андрей Любимов
    Агентство «Москва» / Андрей Любимов

    Поступок Григория Лепса одной из первых оценила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что певец — «настоящий мужик», который приехал поддержать ребят. Разделили мнение журналистки и многие россияне.

    Пользователи Сети отметили, что гордятся тем фактом, что музыкант лично поехал в ДНР, чтобы выразить поддержку военным.

    Федеральное агентство новостей
    Федеральное агентство новостей

    «Молодец Лепс! Спасибо ему»; 
    «Просто до слез. Гордость за невероятно сильного и честного человека! Не просто не уехал из страны, а поехал поддержать наших ребят»; 
    «Никогда в нем не сомневалась»;
    «Настоящий патриот своей страны! Молодец! Будет у нас, любых денег не пожалею и схожу»; 
    «Отличный певец, и как оказалось мужик отличный! Молодец!!!»;

    Агентство «Москва» / Игорь Иванко
    Агентство «Москва» / Игорь Иванко

    «Огромное уважение к Григорию!»;
     «В отличии от коллег по цеху, которые уехали в отпуск. Человек делает свое дело, работает»; 
    «Это и есть «момент истины». Мое глубокое уважение Лепсу!»; 
    «Григорий показывает пример, на него смотрят многие. Спасибо ему»;
    «Спасибо, Григорий! Низкий поклон за поддержку!» — прокомментировали приезд Лепса в ДНР россияне.

    Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org
    Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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