«Это и есть момент истины»: россияне высказали свое мнение о приезде Лепса на Донбасс

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Известный российский певец Григорий Лепс прибыл в Донбасс с целью поддержать участников спецоперации на Украине. Поступок артиста поддержали многие россияне, люди отметили, что музыкант — настоящий патриот, который помогает своим творчеством поддержать военных.
Отмечается, что певец планирует выступить перед ранеными военнослужащими и детьми, а также преподнести им подарки и помочь материально.
«Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечем их от этих тяжелых будней», – рассказал Лепс, добавив, что зайдет в госпитали, чтобы проведать раненых бойцов и детей, пожелать им счастья и подарить пластинки.
Поступок Григория Лепса одной из первых оценила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что певец — «настоящий мужик», который приехал поддержать ребят. Разделили мнение журналистки и многие россияне.
Пользователи Сети отметили, что гордятся тем фактом, что музыкант лично поехал в ДНР, чтобы выразить поддержку военным.
«Молодец Лепс! Спасибо ему»;
«Просто до слез. Гордость за невероятно сильного и честного человека! Не просто не уехал из страны, а поехал поддержать наших ребят»;
«Никогда в нем не сомневалась»;
«Настоящий патриот своей страны! Молодец! Будет у нас, любых денег не пожалею и схожу»;
«Отличный певец, и как оказалось мужик отличный! Молодец!!!»;
«Огромное уважение к Григорию!»;
«В отличии от коллег по цеху, которые уехали в отпуск. Человек делает свое дело, работает»;
«Это и есть «момент истины». Мое глубокое уважение Лепсу!»;
«Григорий показывает пример, на него смотрят многие. Спасибо ему»;
«Спасибо, Григорий! Низкий поклон за поддержку!» — прокомментировали приезд Лепса в ДНР россияне.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.