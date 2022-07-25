Это Huawei Mate 40? Нет — это Huawei Enjoy 50 Pro. Живые фото новинки в двух цветах

Сегодня появилась первая фотография, на которой показаны смартфоны Huawei Enjoy 50 Pro в двух разных цветах. Дизайн очень напоминает серию Huawei Mate 40, в которой использовалась такая кольцевая камера.

Ожидается, что Huawei Enjoy 50 Pro будет оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с отверстием. Экран будет иметь разрешение 1080 x 2388 пикселей, частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации касания 270 Гц.





В основной камере будут установлены датчики изображения разрешением 50, 2 и 2 Мп, фронтальная камера будет 8-мегапиксельной. Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА•ч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 50 Вт.

Особенностью телефона станет операционная система Hongmeng OS 3.0. Презентация этой и других новинок Huawei состоится 27 июля.