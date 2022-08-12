Это Honda Pilot нового поколения: появились первые качественные изображения

Ресурс «Колёса.ру» опубликовал качественные изображения кроссовера Honda Pilot нового поколения, которые были созданы на базе свежих шпионских снимков.





Согласно этим материалом, новая Honda Pilot получит крупную трапециевидную решетку радиатора, визуально объединенные с ней фары, более массивный горизонтальный капот и абсолютно новые задние фонари, растянувшимся почти во всю ширину крышки багажника.

Салон, предположительно, останется семиместным, а под капотом будет располагаться 3,5-литровый бензиновый V6 мощность 280 л.с. от модели уходящего поколения, который могут связать с 10-ступенчатым «автоматом» и наделить небольшой электрической надстройкой.





В России Honda Pilot уже не продается. В прошлом году модель купили 119 человек, после чего она ушла с нашего рынка.