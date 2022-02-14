Это гениально: Военные учения России обойдутся Украине в 17 миллиардов гривен

Разжигаемая Западом военная истерия на Украине уже вылилась Киеву в крупную сумму денег, а Россия на войну так и не пришла. Такое мнение выразил обозреватель Артемий Руст.

На экстренном заседании кабинет Министров Украины в срочном порядке выделил 17 миллиардов гривен для Министерства инфраструктуры. Средства пойдут на обеспечение безопасности полетов в условиях военных учений РФ в Черном море, для страховых и лизинговых компаний, а также авиаперевозчиков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Украины.

В распоряжении говорится, что данные средства будут гарантировать безопасность полетов мировых авиакомпаний в небе Украины с 14 февраля и до «урегулирования внешнеполитических угроз».

Напомним, ранее стало известно, что крупнейшие мировые страховые компании начали отказываться страховать полеты над территорией Украины из-за риска войны, что могло привести к отказу авиакомпаний летать в небе Украины.

Обозреватель Артемий Руст назвал сложившуюся ситуацию абсурдной и назвал это платой Киева за спектакль США о вторжении РФ.

Это просто абсурд какой-то. Сперва киевский режим и все западные СМИ массово тиражируют истерию на счет вторжения России, постоянно сдвигая эту дату, а потом удивляются, что мировые авиакомпании боятся летать на Украину и просят гарантий. 17 миллиардов гривен, это плата Киева за спектакль США о мифическом вторжении России. В итоге Россия на войну так и не пришла.

Также обозреватель подчеркнул, что за информационную войну против России платит со своего кармана каждый украинец.

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