«Это флагманский процессор для Android с лучшей энергоэффективностью за последние 6 лет». Известный инсайдер хвалит Snapdragon 8 Gen 2

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Похоже, SoC Snapdragon 8 Gen 2 (название предположительное) действительно будет отличной флагманской платформой. Как минимум с точки зрения энергоэффективности.





Известный инсайдер Ice Universe говорит, что она будет лучшей по этому показателю среди платформ для Android за последние шесть лет.

Общая энергоэффективность Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) как минимум на 15% выше, чем у Snapdragon 8 Plus Gen 1. Это флагманский процессор для Android с лучшей энергоэффективностью за последние 6 лет.

Энергоэффективность процессора является наиболее важным фактором, влияющим на удобство работы с мобильным телефоном. Snapdragon 8 Gen 2 породит большое количество отличных флагманских телефонов с низким нагревом, длительным временем автономной работы, плавностью и стабильностью, и даже камера будет работать лучше.

Так что для тех пользователей Android, которые не спешат менять свой телефон, вы можете подождать, чтобы купить телефон Snapdragon 8 Gen 2 в следующем году, доверьтесь моему мнению

Таким образом, получается, что Qualcomm активно взялась за энергоэффективность, ведь та же Snapdragon 8 Plus Gen 1 ощутимо лучше Snapdragon 8 Gen 1 по этому показателю.

Видимо, поэтому Samsung и может отказаться от собственной SoC Exynos для линейки Galaxy S23 в следующем году.

Ice Universe одним из первых рассказал о смартфонах с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung.