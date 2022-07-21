«Это диверсия?»: петербуржцы негодуют из-за массовых возгораний автобусов

Особое внимание привлекает безопасность. В рамках реформы Смольный закупил партию новых автобусов, которые оказались, очевидно, не самого лучшего качества сборки. Однако это не помешало вывести технику на линию. С начала лета в городе сгорело уже четыре новеньких автобуса. Каждый подобный случай несет реальную угрозу здоровью и жизни.