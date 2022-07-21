«Это диверсия?»: петербуржцы негодуют из-за массовых возгораний автобусов

Жители Северной столицы продолжают недоумевать на фоне продолжающейся транспортной реформы.
Несмотря на очевидные ошибки, Смольный продолжает двигаться по намеченному плану, не обращая внимания на недовольство горожан. Тем временем действия городской администрации лишь раздражают жителей.
Особое внимание привлекает безопасность. В рамках реформы Смольный закупил партию новых автобусов, которые оказались, очевидно, не самого лучшего качества сборки. Однако это не помешало вывести технику на линию. С начала лета в городе сгорело уже четыре новеньких автобуса. Каждый подобный случай несет реальную угрозу здоровью и жизни.
Пользователи социальных сетей удивляются, как можно было не проверить техническое состояние автобусов. Кто будет нести ответственность в случае неудачного развития ситуации?
«Это диверсия или просто преступная халатность на производстве и закупке?» — написал один из пользователей.
«Спасибо за чудесные, проверенные автобусы. Нам не нужны диверсанты. Нам хватает своих дураков и своих реформаторов», — добавил другой.
Другие комментаторы зашли дальше, усомнившись в компетентности губернатора Александра Беглова. Отдельные петербуржцы предложили поставить вопрос об отстранении градоначальника от обязанностей перед президентом России Владимиром Путиным.