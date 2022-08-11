«Это действительно вымогательство денег», — пользователи возмущены, а перекупщики, наоборот, довольны грядущим повышением цен на iPhone

После появления информации о том, что Apple поднимет цены на смартфоны на смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, пользователи в социальных сетях начали возмущаться.

Вот лишь некоторые цитаты из социальной сети Weibo, которые опубликовал источник:

Они постоянно дорожают, хотите вы их покупать или нет

Это действительно вымогательство денег

Кажется, Кук чувствует, что у всех денег мало, и хочет, чтобы все откладывали больше денег





Впрочем, для тех, кто занимается перепродажей смартфонов в ходе первых дней и недель, эта информация не стала плохой. Напротив, один из спекулянтов в интервью китайскому изданию заявил, что он с нетерпением ждёт выхода iPhone 14.

«Следующий шаг — дождаться выпуска iPhone 14 в сентябре. Лучшее время для заработка за год вот-вот наступит», — заявил он, добавив, что в прошлом году он заработал более 44 000 долларов за два месяца, занимаясь перепродажей iPhone 13.

Как мы уже сообщали, аналитик Минг-Чи Куо полагает, что средняя цена моделей Pro/Pro Max вырастет на 15%.