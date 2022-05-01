Это будет хит. Redmi готовит планшет Redmi Pad 5G

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Судя по данным, опубликованным источником, в линейке Redmi скоро появится планшетный компьютер. Учитывая, насколько популярными оказались Xiaomi Pad 5 и Pad 5 Pro, можно не сомневаться в хитовом статусе перспективного Redmi Pad 5G.





Пока никаких технических подробностей нет: устройство лишь упомянуто в опроснике Xiaomi вместе с Xiaomi Pad 5 и Pad 5 Pro. Учитывая, что категория одна, маловероятно, что Redmi Pad 5G затесался в опроснике по ошибке – скорее всего это случайная утечка: устройство рассекретили раньше срока.

Интересно, что о выпуске Redmi Pad 5G говорили еще в 2020 году. Тогда аппарату приписывали SoC Snapdragon 765G, 48-мегапиксельную камеру, поддержку зарядки мощностью 30 Вт и 90-герцовый экран. Естественно, это был плод воображения, однако сейчас утечка, можно сказать, официальная. Вместе с тем, непонятно, когда Redmi Pad 5G выйдет и что вообще будет из себя представлять.