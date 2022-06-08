ETNT: боль в руке может оказаться симптомом пяти опасных болезней

Боль в руке возникает не только из-за травмы или стресса. Это ощущение может оказаться предвестником опасных заболеваний.
Зарубежные специалисты перечислили пять недугов, при которых пациенты жалуются на боль в руке. В их число входят постковидный синдром, тромбообразование и диабетическая нейропатия. В последнем случае у человека ухудшается приток крови к поврежденным нервам, что сопровождается изнуряющей болью.
«Это может сделать выполнение самых простых задач очень болезненным», — приводит слова физиотерапевта Марка Басселла «Профиль» со ссылкой на ETNT.
Неприятные ощущения в конечностях также возникают при сердечном приступе и раке легких. Врач Гари Ларсон рассказал, что в его практике бывали случаи онкологии, при которых у пациентов болели рука или плечо.
Ученые Южного Федерального университета изобрели уникальный метод лечения больных с онкологией. Они стали использовать против рака рентгеновскую фотодинамическую терапию, передает телеканал «360».