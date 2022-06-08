ETNT: боль в руке может оказаться симптомом пяти опасных болезней

Зарубежные специалисты перечислили пять недугов, при которых пациенты жалуются на боль в руке. В их число входят постковидный синдром, тромбообразование и диабетическая нейропатия. В последнем случае у человека ухудшается приток крови к поврежденным нервам, что сопровождается изнуряющей болью.