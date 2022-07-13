«Эти опции навсегда становятся доступными первому и всем последующим владельцам» — АвтоВАЗ не будет вводить платную подписку на опции для автомобилей Lada

Автоконцерн АвтоВАЗ не планирует вводить платную подписку на опции для автомобилей Lada. Об этом заявили в пресс-службе «АвтоВАЗа», отвечая на соответствующий запрос ресурса «Лада.онлайн».

«Нет, не планируется. У нас эти опции (наличие — в зависимости от комплектаций) навсегда становятся доступными первому и всем последующим владельцам», — заявили в АвтоВАЗе.





Основанием для такого запроса стала вчерашняя новость о том, что BMW внедрила услугу, в рамках которой ряд функций и технологий будет предлагаться автовладельцам по подписке. В частности, по такой схеме компания предлагает подогрев сидений. Пока что данная подписка официально доступна только в Южной Корее.

Сегодня компания АвтоВАЗ также официально подтвердила информацию о возобновлении производства трехдверной Lada Niva Legend.