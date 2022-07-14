Эти машины ввозили ещё перед отменой льготной «растаможки». Продажи электромобилей в России взлетели, но этому есть объяснение

По данным агентства «Автостат», пока российский автомобильный рынок падает, продажи электромобилей в стране растут.

За первую половину этого года рынок новых легковых автомобилей упал более чем на половину (-56%), но в сегменте электромобилей другая тенденция. За первые шесть месяцев этого года россияне купили 1278 новых электромобилей, что на 53% больше, чем за тот же период прошлого года.

46,5% рынка новых электромобилей в России приходится на марку Tesla: продажи составили 594 машины, что в 3,5 раза выше, чем за первое полугодие 2021. Это связано с тем, что сейчас находят своих владельцев и встают на учет те электромобили, которые были ввезены в конце 2021 года, перед отменой льготной «растаможки». До 31 декабря 2021 года действовали нулевые пошлины на ввоз электромобилей в Россию, а с 1 января 2022 года они ввозятся на общих основаниях.





«Ежемесячный тренд на снижение уже виден. И в ближайшие месяцы рост продаж электромобилей в России заметно сократится», — заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

На Audi пришлось 178 машин (+2%), в продажи электромобилей Porsche составили 139 единиц, что на 50% меньше, чем годом ранее. Эти три компании занимают 70% рынка новых электромобилей в нашей стране.

По итогам первого полугодия лидерство принадлежит Tesla Model Y с результатом 277 машин. Второе место у Tesla Model 3 (254 шт.). Замыкает первую тройку Audi e-tron (171 шт.). Также стоит отметтить Porsche Taycan, продажи которого составили 139 единиц.