Ethereum растет, а цены на видеокарту продолжают падать. Radeon RX 6900 XT в США продают за 700 долларов – на 30% дешевле рекомендованной цены

Флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090 подешевела в США практически до 1000 долларов, но и топовые видеокарты AMD тоже дешевеют, причем Radeon RX 6900 XT на этой неделе обновила минимум: цена упала до 700 долларов. Еще не так давно за такие деньги продавали Radeon RX 6700 XT.





Формально Radeon RX 6900 XT не является топовой моделью в линейке AMD, так как есть Radeon RX 6950 XT. Но разница между ними совсем невелика. При своих 16 ГБ памяти GDDR6, 256-разрядной шине, 5120 потоковых процессорах Radeon RX 6900 XT будет актуальна еще долгое время.

Интересно, что новый минимум цены Radeon RX 6900 XT зафиксирован на фоне росте стоимости Ethereum. Можно предположить, что вводя новые скидки, продавцы начинают расчищать склады перед выпуском видеокарт линейки Radeon RX 7000.