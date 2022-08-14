Ethereum подорожала на 12%, Bitcoin – на 4%. Итоги позитивной недели на рынке криптовалют

Эта неделя оказалась позитивной для добытчиков криптовалют и криптоинвесторов: котировки пускай и не сильно, но подросли. В основном драйвером роста стала Ethereum – она, фактически, сейчас тянет за собой весь остальной рынок, как ранее это делал Bitcoin. Все дело в том, что разработчики в очень позитивном ключе отчитались о переходе на алгоритм Proof-of-Stake вместо нынешнего Proof-of-Work. Причем – и это, кажется, впервые – называется новая дата перехода на PoS, более ранняя (15 сентября вместо 19 сентября).





На это Ethereum отреагировала ростом: в недельном разрезе у нее плюс 12% – за 1 ETH дают почти 2000 долларов. Bitcoin подорожал умеренно – на 4 с небольшим процентов. 1 BTC сейчас можно купить за примерно 24 300 долларов.





Небольшое, но заметное событие недели – возвращение Dogecoin в топ-10 основным криптовалют. И хотя отрыв (по капитализации) от Polkadot невелик, но все же его оказалось достаточно, чтобы эти криптовалюты поменялись местами. Помимо Ethereum в топ-10 за неделю заметно подорожали Cardano, Solana и, собственно, Dogecoin. Но за пределами топ-10 есть криптовалюты с еще большим ростом. Например, Shiba Inu за неделю прибавила больше 30%! Она уже на 12 месте мирового топа, хотя еще недавно было в районе 16 места.