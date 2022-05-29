Ethereum и Cardano упали на 10%, а Solana – на 14%. Итоги недели на рынке криптовалют

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Если Bitcoin и Ethereum долгое время с завидной точностью повторяли графики друг друга, то на этой неделе Ethereum ушла в отрыв – упала сильнее, чем Bitcoin. Так, если главная криптовалюта мира за неделю теряет около 3%, то Ethereum – все 11%. По логике, инвесторы должны были бы скупать Ethereum в преддверии скорого перехода на алгоритм Proof-of-Stake, однако в условиях нынешней инфляции не до того: криптовалюты – уж слишком рисковый актив.





За неделю в топ-10 на те же 11% упала Cardano, а больше всего потеряла Solana – минус 14%. Dogecoin и BNB умеренно снизились на 4 с лишним процента.





И хотя большинство криптовалют в топ-10 по-прежнему находятся в красной зоне (если оценивать динамику изменения цен за сутки), весь крипторынок в целом даже немного прибавил – капитализация увеличилась на 0,45% до 1,21 триллиона долларов.