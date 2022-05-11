Этери Тутберидзе запретили выходить на лед и приближаться к катку в США, где тренируется ее дочь

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Заслуженному тренеру РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе запретили выходить на лед катка в США, где тренируется ее дочь, сообщает Reddit.
Тутберидзе отправилась в Бостон, чтобы посетить клуб фигурного катания. Там французский хореограф Бенуа Ришо работает над программой ее дочери Дианы Дэвис. Отмечается, что тренеру было запрещено выходить на лед катка.
«Тутберидзе может прийти и наблюдать за процессом с трибуны. Однако она, как и любой родитель, обязана будет соблюдать наши правила. Родителям запрещается находиться на льду или стоять у бортика», — заявила директор катка Ребекка Стамп.
Напомним, что дочери Этери Тутберидзе 19 лет. Девушка выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. На Олимпиаде фигуристы заняли 14-е место.
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