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    Этери Тутберидзе запретили выходить на лед и приближаться к катку в США, где тренируется ее дочь

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Этери Тутберидзе запретили выходить на лед и приближаться к катку в США, где тренируется ее дочь

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    Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Заслуженному тренеру РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе запретили выходить на лед катка в США, где тренируется ее дочь, сообщает Reddit.

    Тутберидзе отправилась в Бостон, чтобы посетить клуб фигурного катания. Там французский хореограф Бенуа Ришо работает над программой ее дочери Дианы Дэвис. Отмечается, что тренеру было запрещено выходить на лед катка.

    «Тутберидзе может прийти и наблюдать за процессом с трибуны. Однако она, как и любой родитель, обязана будет соблюдать наши правила. Родителям запрещается находиться на льду или стоять у бортика», — заявила директор катка Ребекка Стамп.

    Напомним, что дочери Этери Тутберидзе 19 лет. Девушка выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. На Олимпиаде фигуристы заняли 14-е место.

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