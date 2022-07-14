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Этери Тутберидзе грубо ответила американскому блогеру в соцсетях

Dmitry Golubovich/Global Look Press
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в социальных сетях ответила американскому блогеру Дэйву Лизу.

Журналист весной текущего года неоднократно сообщал, что дочь тренера Диана Дэвис примет гражданство США и будет выступать за «звездно-полосатых» в новом сезоне. Однако сама Тутберидзе опровергла эту информацию и оставила под одним из постов Лиза комментарий.

«Дэйв, ты полном дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», — написала тренер. 

Напомним, Дэвис выступает в одной паре вместе с Глебом Смолкиным. Фигуристы выступали на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине. 

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