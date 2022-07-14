Этери Тутберидзе грубо ответила американскому блогеру в соцсетях

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в социальных сетях ответила американскому блогеру Дэйву Лизу.
Журналист весной текущего года неоднократно сообщал, что дочь тренера Диана Дэвис примет гражданство США и будет выступать за «звездно-полосатых» в новом сезоне. Однако сама Тутберидзе опровергла эту информацию и оставила под одним из постов Лиза комментарий.
«Дэйв, ты полном дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», — написала тренер.
Напомним, Дэвис выступает в одной паре вместе с Глебом Смолкиным. Фигуристы выступали на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине.