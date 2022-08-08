Эта память дебютирует в GeForce RTX 4090 Ti. Micron начала массовое производство ОЗУ GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с

Компания Micron ранее сообщила о том, что она выпустит новый модуль памяти GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с для будущих видеокарт. По данным WccfTech, Micron уже начала массовое производство таких модулей памяти.

Благодаря новому поколению сверхбыстрой памяти GDDR6X пропускная способность памяти снова будет увеличена. 192-битная видеокарта будет иметь пропускную способность памяти до 576 ГБ/с, 256-битная модель — до 768 ГБ/с, а 384-битная — до 1,1 ТБ/с.





При этом источники сообщают, что первые видеокарты GeForce RTX 40 будут использовать видеопамять со скоростью 21 Гбит/ с, а сверхбыстрая видеопамять GDDR6X 24 Гбит/с будет использоваться в GeForce RTX 4090 Ti.