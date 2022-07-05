Эстонцы удивили датских журналистов теплым отношением к России

Жители эстонского города Нарва высказались в поддержку российской спецоперации на Украине, удивив датских журналистов, передает politobzor.net.
Издание напоминает, что Нарва — третий по величине город Эстонии, расположенный на самой границе с Россией. До 95% горожан разговаривают на русском языке. Четверть всех жителей прибалтийской страны являются этническими русскими.
Несмотря на то, что Эстония является членом НАТО, далеко не все жители этого государства разделяют западные антироссийские взгляды. Так, проживающие в Нарве эстонцы буквально ошарашили датских журналистов, рассказав о своем отношении к РФ и СВО.
Например, мужчина по имени Анатолий заявил о поддержке президента Владимира Путина и его решения о начале военной операции на Украине. Он заверил, что в случае конфликта между НАТО и Россией без колебаний встанет на защиту РФ.
Пенсионерка Людмила пожаловалась, что на протяжении многих лет русскоязычное население притесняли. Она убеждена, что Путину можно доверять, поскольку он образован и верит в бога.
Ранее министерство иностранных дел России посоветовало соотечественникам воздержаться от поездок в Эстонию из-за русофобской позиции Таллина.