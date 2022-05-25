Эстонский телеканал ETV предупредил украинских беженцев о конце эпохи «двойных пособий»

Украинские беженцы в Европе вскоре не смогут использовать лазейку в местном законодательстве, позволяющую получать несколько пособий, заявили в эфире эстонского телеканала ETV, передает ФБА «Экономика сегодня».
Предприимчивые мигранты из Украины нередко использовали лазейку, чтобы получать сразу несколько пособий. Оформив выплату в одной стране ЕС, они переезжали в другую, где снова проделывали этот «трюк». Больше всего беженцы стремились «оформиться» в Германии, Великобритании, Финляндии и скандинавских странах, где пособия больше, чем в других государствах Евросоюза, в том числе Эстонии.
Впрочем, европейская бюрократия довольно быстро раскрыла «схему» украинцев. Ведущие эстонского канала ETV Андрей Титов и Елена Соломина в прямом эфире сообщили, что с 31 мая между странами ЕС начнет работать обмен данными. Это позволит вычеркивать из списка нуждающихся беженцев, уже вставших на учет в другом государстве.
«Некоторые беженцы, воспользовавшись отсутствием обмена данными между разными государствами, после получения статуса временной защиты в Эстонии, едут в другие страны, чтобы получить его и там. Причина — возможность иметь пособия от двух стран одновременного, тем более что в Финляндии они зачастую намного больше, чем в Эстонии. Но в полиции заверяют: с 31 мая начнет работать платформа обмена данными между странами, и тогда можно будет проверять информацию по беженцам», — отметили на эстонском телевидении.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы помогли латвийским националистам осквернять советские памятники.