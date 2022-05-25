Эстонский телеканал ETV предупредил украинских беженцев о конце эпохи «двойных пособий»

«Некоторые беженцы, воспользовавшись отсутствием обмена данными между разными государствами, после получения статуса временной защиты в Эстонии, едут в другие страны, чтобы получить его и там. Причина — возможность иметь пособия от двух стран одновременного, тем более что в Финляндии они зачастую намного больше, чем в Эстонии. Но в полиции заверяют: с 31 мая начнет работать платформа обмена данными между странами, и тогда можно будет проверять информацию по беженцам», — отметили на эстонском телевидении.