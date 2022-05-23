Эстонский генерал Террас обвинил НАТО в страхе перед Россией в Черном море

Североатлантический альянс мог бы послать в Черное море свои корабли для сопровождения гражданских судов, но испугается сделать это из-за России, передает Lenta.ru, ссылаясь на прибалтийское издание Guildhall.
Эстонский офицер не сомневается, что Россия «не осмелится» атаковать военные корабли НАТО, опасаясь глобального конфликта. Однако по этим же причинам, сказал он, Альянс почти наверняка не отправит свой флот в Черное море.
«К сожалению, я практически убежден, что НАТО не пошлет свои корабли, опасаясь возможной эскалации, но я уверен, что Россия не посмеет атаковать их корабли», – констатировал генерал.
Кроме того, признал Террас, натовским кораблям будет непросто пройти через пролив Босфор, поскольку Турция его заблокировала.
Ранее командующий военно-морскими силами НАТО британский вице-адмирал Кит Блаунт заявил, что западный военный блок не планирует надолго оставлять Черное море без своих сил.